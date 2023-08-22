مصر تعلن كشفا بتروليا جديدا في خليج السويس

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم الثلاثاء عن كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب في خليج السويس.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الكشف البترولى الجديد يقع في منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس. حيث تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروغلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة (50 في المئة) والشركاء كايرون-بيكو وكوفبيك ( 50 في المئة).

تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى GNN-11،، وصادف البئر 165 قدما من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع الى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، والخزان الرئيسى المنتج بالحقل فى تكوين نوخل.

تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها أخيراً فى حقل شمال جيسوم الشمالى وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا.

ونتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذى تم اجراؤه حتى الآن في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 الف برميل يومياً مقارنة بنحو 4 الاف برميل يومياً قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى. والبئر هي رابع بئر يتم الانتهاء منها من خلال تسهيلات الانتاج المبكر، والجدير بالذكر انه يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الانتاج المبكر وسيتم استخدامها لاستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافى وتنمية منطقة الامتياز.

بالاضافة الى ذلك، تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافى من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز والتوسع فى نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى GNN.

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