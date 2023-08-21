ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية والسوداء

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في سوق المال بنسبة طفيفة، حيث سجل 30.87 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع، بزيادة نسبتها 0.07% عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي.

سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 21 أغسطس 2023

مازال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يحافظ على استقراره في التعاملات البنكية الأسبوعية، وذلك مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر لها سبتمبر القادم، حيث سُجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك كريدي أجريكول وبلغ 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية، ليسجل في بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

استمر نشاط السوق السوداء للعملات في مصر خلال الأيام الماضية، مع تزايد التوقعات بخفض محتمل في قيمة الجنيه المصري، وبعد بالإعلان عن وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر، والذي جاء تحت المراجعة السلبية، لمدة 3 أشهر أخرى، ليسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 39.30 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40.40 جنيهاً ومن المتوقع استمرار الزيادة حتى مراجعة صندوق النقد الدولي المزمع لها سبتمبر القادم.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الإثنين 21 أغسطس 2023

صعد سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه في سوق المال بنسبة 0.37% ليسجل 33.66 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، مقابل 33.71 جنيهاً مصرياً للبيع.

في المقابل تراجع سعر اليورو في البنك المركزي، ليسجل 33.52 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.66 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.42 جنيهاً للشراء، مقابل 33.57 جنيهاً للبيع.

وسجلت أعلى قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 33.58 للشراء، مقابل 33.69 مقابل البيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

صعد سعر اليورو في السوق السوداء، مقارنة بسعر الأمس بمقدار 30 قرشاً، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.83 جنيهاً للشراء، مقابل 43.92 جنيهاً للبيع.

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