مصر: الإمارات تدعم احتياطياتنا الاستراتيجية من القمح

المصدر: (القاهرة - وام)

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أكدت مصر أن الاتفاقية التي وقعتها مع الإمارات، لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ستسهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لمصر إلى ستة أشهر.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين، الأولى عن طريق القمح الذي تتم زراعته بمنطقة توشكى، والثانية ستكون عن طريق قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية، حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التي تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة.

مصر تؤكد أن الاتفاقية مع الإمارات تعزز الاحتياطي الاستراتيجي للقمح

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