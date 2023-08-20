وزير مصري يكشف حجم الاحتياطي الاستراتيجي لبلده من الأرز

المصدر: البيان

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قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي مصيلحي اليوم الأحد إن مصر لديها احتياطيات استراتيجية من الأرز لتغطية الاستهلاك لمدة 3.3 شهر، حسبما ذكرت وكالة " رويترز " للأنباء.

وفي إطار متصل قالت وسائل إعلام مصرية إن المصيلحى، افتتح مكتب السجل التجارى النموذجى دخل المركز التجارى بالمنطقة التجارية / اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية / تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات .

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنّ مكتب السجل التجارى النموذجى بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على مساحة 120 متر المكتب ويتضمن 6 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل فى المكتب من 300 إلى 350 معاملة يوميا، كما يستلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.

كما تفقد الأنشطة التجارية المتنوعة بالمنطقة اللوجيستية/التجارية بمدينة طنطا، كما زار أكبر مخزن للأدوية في الشرق الأوسط بالمنطقة، كما تتضمن المنطقة اللوجستية/ التجارية بطنطا قاعات مؤتمرات تساهم فى إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، وتضم أكبر نادى رياضى اجتماعى بالمنطقة يسهم فى استيعاب الشباب وتواصل الأجيال والمحافظة على الأجيال الناشئة وفندق على مستوى مرتفع يسهم فى استضافة الشخصيات المرموقة، بالإضافة إلى معسكرات الشباب وأهالي الدلتا وخدمات حكومية محطة خدمة وتموين سيارات، كما تم تزويد المنطقة التجارية اللوجيستية بمرافق مستقلة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز طبيعى وشبكة اتصالات وشبكة انترنت حديثه من خلال أجهزة الدولة المختلفة ،كما أنه جارى إنشاء أول سوق نموذجي مركزي وذلك ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية، كما سيعمل هذا السوق على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه.





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