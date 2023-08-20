وصلت إلى أدنى مستوى منذ 6 أعوام.. السعودية تتخلص من السندات الأمريكية

المصدر: البيان

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واصلت المملكة العربية السعودية تقليص حيازتها بسندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى تلك الحيازات إلى أدنى مستوى منذ ستة أعوام، حسبما ذكرت صحيفة " الوطن السعودية.

وبحسب الصحيفة فقد واصلت المملكة تقليص حيازتها بسندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر يونيو 2023 للشهر الثالث على التوالي، كما تراجعت بشكل ملحوظ على أساس سنوي، حيث وصل انخفاض الاحتياطي السعودي من السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى في أكثر من 6 سنوات.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، انخفضت حيازة المملكة بالسندات بنسبة 9.3% بنهاية يونيو الماضي على أساس سنوي، وبتراجع يعادل 11.1 مليار دولار، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2022.

وتراجعت حيازة المملكة بالسندات الأمريكية إلى 108.1 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 119.2 مليار دولار بنهاية الشهر المماثل من عام 2022.

وأكدت الصحيفة أن الحيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت بأكثر من 41% منذ أوائل عام 2020، مشيرة إلى أنه تم توجيه الاستثمارات السعودية إلى الأصول بما في ذلك الاستثمارات في مجموعة "لوسيد" و"أوبر تكنولوجيز"و"نيوكاسل يونايتد".

وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وركيزة لنظام أنشئ في سبعينيات القرن العشرين يعتمد على تسعير صادرات النفط الخام بالعملة الأمريكية. وفي الوقت الذي تحافظ فيه على ربط عملتها بالدولار لعقود، فإنها تسعى الآن أيضا إلى تعزيز علاقاتها مع الشركاء التجاريين المهمين بما في ذلك الصين كجزء من جهد لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الطاقة، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

وسرعان ما ترجم ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه إلى ارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية للمملكة، لكن المسؤولين أعلنوا قبل عام أن المملكة تعتزم الاحتفاظ بالأموال وتقرر في وقت لاحق كيفية توزيعها.

حيازة السعودية للسندات الأمريكية 2023 (مليار دولار)

108.1 يونيو

111.3 مايو

113.3 أبريل

116.2 مارس

111.7 فبراير

111 يناير

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