حسن عبدالله محافظاً للبنك المركزي المصري لعام إضافي

المصدر: القاهرة - (رويترز)

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جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تكليف حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتباراً من غد الجمعة، ونشرت الجريدة الرسمية في مصر القرار.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً برقم 267 لسنة 2022 بتعيين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام تبدأ في أغسطس 2022، وهو المحافظ الـ16 في تاريخ البنك المركزي المصري منذ إنشائه في 1960، بعد طارق عامر المحافظ السابق.

وتولى حسن عبدالله مسؤولية محافظ البنك المركزي المصري خلفاً لـ«طارق عامر» والذي تم توجيه الشكر له بعد أن قضى نحو 8 سنوات على رأس البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر 2015 وحتى 17 أغسطس 2022، حيث تم تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية، وذلك بعد استقالته من منصب محافظ البنك المركزي المصري.

وكان من المفترض أن تنتهي مدة حسن عبد الله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري اليوم الخميس 17 أغسطس.

وخلال العام الذي تقلد فيه عبد الله تم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يوم 27 أكتوبر ببرنامج تمويلي قيمته 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً.

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