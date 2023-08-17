سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. انخفاض رسمي يقابله ارتفاع في السوق السوداء

المصدر: البيان

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اختتم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في سوق المال أسبوعاً متقلباً بانخفاض طفيف، ليسجل 30.86 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.92 جنيهاً مصرياً سعر البيع، مقارنةً بقيمة 30.89 سعر الإغلاق في جلسة الأمس، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي.

سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 17 أغسطس 2023

حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على استقراره في ختام التعاملات البنكية الأسبوعية، على الرغم من توقعات التعويم المحتمل مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي المقرر لها سبتمبر القادم، فيما استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي عند 30.82 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم في آخر أيام العمل، حيث جاء سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي مستقراً عند قيمة 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجلت شاشات البنك التجاري الدولي CIB ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار اليوم بقيمة 30.85 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

نشطت السوق السوداء للعملات في مصر في الأيام الماضية، حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 39.10 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40.10 جنيهاً ومن المتوقع استمرار الزيادة حتى موعد اجتماع البنك المركزي المصري في سبتمبر.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الخميس 17 أغسطس 2023

صعود ملحوظ في سعر اليورو اليوم في سوق المال المصرية، بنسبة 0.12% ليسجل الآن 33.63 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، مقابل 33.68 جنيهاً مصرياً سعر البيع، فيما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي 33.54 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.69 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.40 جنيهاً للشراء، مقابل 33.58 جنيهاً للبيع، وسجلت أعلى قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك SAIB بقيمة 33.51 للشراء، مقابل 33.69 مقابل البيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

هناك زيادة ملحوظة في سعر اليورو في السوق السوداء، مقارنة بسعر الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.58 جنيهاً للشراء، مقابل 43.66 جنيهاً للبيع.

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