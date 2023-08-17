8.57 مليارات دولار أصول لبنان السائلة بالعملة الأجنبية

المصدر: بيروت - رويترز

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قال مصرف لبنان المركزي إن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليارات دولار، بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام.

ووفقاً لحسابات رويترز التي استندت إلى أرقام البنك، فقد بلغ صافي الموجودات بالعملات الأجنبية بالبلاد 7.303 مليارات دولار.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، في بيان، الخميس، إن هناك التزامات خارجية على مصرف لبنان بقيمة مليار و270 مليون دولار، يقتضي تسديدها عند الاستحقاق من السيولة الخارجية، مشدداً على التزام مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف بعدم الصرف من رصيد الاحتياطي إلا لتسديد الالتزامات الخارجية.

وأوضح البيان أن الالتزامات الخارجية تتضمن:

275 مليون دولار نقدي لحسابات القطاع العام بالدولار.

8 ملايين دولار لحسابات القطاع المصرفي بالدولار.

125 مليون دولار لرصيد حقوق السحب الخاصة المتوفر للاستعمال.

96 مليون دولار اعتمادات مستندية مفتوحة من قبل مصرف لبنان.

660 مليون دولار قروض لجهات عربية.

106 ملايين دولار ودائع عربية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، وقد انهار سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى مستويات متدنية جداً، ما أضعف القدرة الشرائية للمواطنين، الذين وقع معظمهم في براثن الفقر المدقع.

وفقدت الليرة أكثر من 98 في المئة من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019. وفي فبراير الماضي، خفض البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة، الذي استمر عقوداً، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.

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