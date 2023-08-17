الليرة السورية إلى مستوى تاريخي.. والدولار يلامس 16 ألف ليرة

المصدر: سوريا - وكالات

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تراجعت الليرة السورية إلى مستويات قياسية، اليوم الخميس، في السوق الموازية عند 15700 ليرة للدولار، وذلك خلال 24 ساعة فقط من رفع رواتب القطاع العام، وتخفيض الدعم عن الوقود، وخفض المركزي السوري سعر الليرة إلى 10700 ليرة للدولار الواحد، أمس، من مستويات 10300 ليرة.

وشهدت سوريا خلال اليومين الماضيين قرارات تتعلق برفع الرواتب للقطاع العام بـ 100%، وتخفيض الدعم على المحروقات، حيث بدأ تطبيق رفع أسعار الوقود، بعد منتصف الليل.

وقال مسؤولون ووسائل إعلام رسمية الأربعاء: «إن سوريا رفعت أسعار الوقود وغيره من المنتجات البترولية مجدداً، مع خفض الحكومة الدعم تدريجياً لدعم المالية العامة».

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة زيادة الرواتب، ومعاشات التقاعد لموظفي القطاع العام بنسبة 100 في المئة، لمساعدة السكان في التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأثير خفض الدعم.

وانخفضت الليرة السورية إلى مستوى قياسي جديد، إذ قال متعاملون: «إن سعر الدولار في السوق الموازية وصل إلى 15500 ليرة يوم الأربعاء».

وكان يجري تداول الدولار مقابل 47 ليرة قبل اندلاع الاحتجاجات في مارس 2011، وانخفضت قيمة العملة بشكل كبير، منذ بداية العام الحالي.

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