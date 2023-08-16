سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يعاود الارتفاع

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في سوق المال بنسبة 0.18% ليسجل 30.92 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.98 جنيهاً مصرياً سعر البيع، مقارنةً بقيمة 30.89 سعر الإغلاق بالأمس، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي.

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 16 أغسطس 2023

أشار عدد من الاقتصاديين إلى أن تعويم الجنيه المصري سيكون له تبعات قاسية، ولابد من وجود بدائل أخرى، فيما استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي عند 30.84 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.93 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم، حيث سجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي مستقراً لليوم الرابع على التوالي عند قيمة 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجلت شاشات البنك التجاري الدولي CIB أعلى سعر للدولار اليوم بقيمة 30.85 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر اليوم

مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج التمويل المصري، وتزايد الحديث حول تعويم مرتقب للجنيه المصري، نشطت السوق السوداء للعملات في مصر، حيث سجل سعر الشراء 39 جنيهاً وسعر البيع 40 جنيهاً ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى في الأيام القادمة رغم ما تبذله الدولة المصرية من جهود للسيطرة على السوق الموازية للعملات.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الأربعاء 16 أغسطس 2023

صعد سعر اليورو في مصر اليوم في سوق المال نسبياً، بنسبة 0.22% ليسجل الآن 33.74 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، مقابل 33.79 جنيهاً مصرياً سعر البيع، فيما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.51 جنيهاً للشراء، مقابل 33.68 جنيهاً للبيع، وسجلت أعلى قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك CIB بقيمة 33.62 للشراء، مقابل 33.79 مقابل البيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

على الجانب الآخر هناك صعود ملحوظ في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، بمقدار 20 قرشاً مقارنة بسعر الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.61 جنيهاً للشراء، مقابل 43.7 جنيهاً للبيع.

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