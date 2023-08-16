نصفهم يعمل في الرياض.. مليون سعودي يتقاضون أكثر من 10 آلاف ريال شهرياً

المصدر: البيان

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بلغ عدد الموظفين السعوديين الذي يتقاضون 10 آلاف ريال شهرياً قرابة مليون موظف وفق صحيفة " المدينة" السعودية، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنشورة في الصحيفة بلوغ إجمالي الموظفين الذين يتقاضون 10 آلاف ريال وأكثر في سوق العمل ما يقارب 965 ألف موظف يعمل قرابة نصفهم في مدينة الرياض، كما تشير البيانات إلى وصول عدد الموظفين الذين يتقاضون مرتباً أعلى من 10 آلاف ريال في القطاع الخاص إلى ما يقارب 708 آلاف، مقابل 256 ألف موظف من الأجهزة الحكومية.

ووصل إجمالي من يتقاضون 5 آلاف إلى 9.99 ألف ريال إلى ما يفوق المليون موظف خلال الفترة الثانية من العام الجاري.

وبمقارنةً الفترة ذاتها من العام الجاري بعام 2018، تُظهر التقارير الرسمية بلوغ مجموع من يتقاضون 10 آلاف ريال وما فوق في القطاع الخاص إلى نحو 473 ألفاً فقط.

تعمل الحكومة السعودية على تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص من خلال عدة مبادرات أبرزها دعم التوظيف من صندوق الموارد البشرية (هدف) وذلك بتحمل نسبة من أجر الموظف في الشركات والمؤسسات الخاصة.

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