تباين ملحوظ في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بين البنوك والسوق السوداء

المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق عند قيمة 30.90 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً سعر البيع، فيما لامس سعر الدولار في السوق السوداء 40 جنيهاً مصرياً للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 15 أغسطس 2023

مع تزايد التوقعات بوجود تعويم جديد للجنيه ، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ، غير أن ما يحدث في سعر صرف الدولار في البنوك المصرية هو العكس ، وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي فقد استقر سعر صرف الدولار اليوم عند قيمة 30.84 جنيهاً للشراء، مقابل 30.93 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي

لا يزال سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي مستقراً لليوم الثالث على التوالي عند قيمة 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار اليوم بقيمة 30.85 جنيها للشراء، مقابل 30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

على الرغم من استقرار سعر العملة الخضراء في البنوك المصرية مقابل الجنيه، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء اقترب من 40 جنيهاً مصرياً، حيث سجل سعر الشراء 38.90، وسعر البيع 39.90 ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى في الأيام القادمة رغم ما تبذله الدولة المصرية من جهود للسيطرة على السوق الموازية للعملات.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 15 أغسطس 2023

صعد سعر اليورو في مصر اليوم في سوق المال نسبياً، بنسبة 0.23% ليسجل الآن 33.77 جنيهاً مصرياً، مقابل 33.69 جنيهاً مصرياً عند إغلاق الجلسة السابقة، فيما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.52 جنيهاً للشراء، مقابل 33.71 جنيهاً للبيع، فيما جاءت أعلى قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك CIB بقيمة 33.54 للشراء، مقابل 33.92 مقابل البيع.

على الجانب الآخر صعود ملحوظ في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، بمقدار 40 قرشاً مقارنةً بسعر الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.48 جنيه للشراء، مقابل 43.57 جنيه للبيع.

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