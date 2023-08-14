أرباح المصرية للاتصالات النصفية تقفز 77 % إلى 3.7 مليارات جنيه

المصدر: متابعة - محمود حسن

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قفزت أرباح شركة المصرية للاتصالات، خلال النصف الأول من العام بنحو 77 % لتسجل 6.7 مليارات جنيه، مقابل 3.7 مليارات جنيه للنصف المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة، إن إجمالي إيراداتها خلال النصف الأول وصل إلى 28.1 مليار جنيه محققاً نمواً قدره 38 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71 % من إجمالي النمو متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 12 مليار جنيه محققاً نمواً بنسبة 48 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق محققاً هامش ربح مرتفعاً قدره 43 %، مدعوماً بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.

12.6 مليون عميل

وأظهرت الشركة نمواً في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5 % و8 % على الترتيب، وفقاً للبيان.

بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول إلى 12.6 مليون عميل محققاً نسبة نمو قدرها 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب الشركة.

وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة نجحت في جذب شريحة جديدة من العملاء على مستوى كافة الخدمات المقدمة، وهو ما انعكس على الأرباح التي حققت نمواً قدره 67 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن الشركة استمرت في جني المزيد من الأرباح من خلال اتفاقية المساهمين المعدلة مع فودافون، حيث حصلت الشركة 2.1 مليار جنيه كتوزيعات أرباح في يوليو 2023.

الأرباح الفصلية

ارتفع صافي أرباح شركة المصرية للاتصالات بنحو 19.4 % خلال الربع الثاني لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه للربع المماثل من العام الماضي.

ونمت الإيرادات بنسبة 29 % للثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي لتسجل 14.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.9 مليارات جنيه للفترة نفسها من العام الماضي.

هذا وأسهم في ارتفاع الأرباح والإيرادات نمو قاعدة عملاء الشركة على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و8 % على الترتيب، كما وارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12.6 مليون عميل محققاً نسبة نمو قدرها 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وصعد نصيب السهم الأساسي في الأرباح من 1.41 جنيه إلى 1.69 جنيه.

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