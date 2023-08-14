معاش بالدولار.. المبادرة الرابعة للمصريين بالخارج

المصدر: دبي - محمود حسن

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تبدأ مصر طرح وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، بهدف تحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية بتوفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

وتعد هذه المبادرة الرابعة للحكومة المصرية للعاملين في الخارج، بعد مبادرة «زيرو جمارك» والإعفاء الجمركي من الذهب والشركة الاستثمارية.

وسيتاح شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 وحتى 59 عاماً، بحد أدنى 5 سنوات لعمر الوثيقة، على أن يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة وإما عبر معاش شهري ثابت يصرف 10 أو 15 عاماً.

ومن جانبه قال أحمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إن وثيقة معاش بكرة للمصريين بالخارج بالدولار تتاح من غد الثلاثاء في موقع البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة لشراء الوثيقة، على أن يبلغ القسط 500 دولار بحد أقصى شراء وثيقتين، وتصرف مبلغاً تقاعدياً عند الوصول لسن الاستحقاق، وأن يتم دفع معاشات مدة 10 أو 15 عاماً.

وتهدف الوثيقة الجديدة، إلى تحفيز المصريين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، وفي الوقت نفسه توفير الحماية الاجتماعية عبر توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.

وستبدأ عمليات الاكتتاب الثلاثاء، بحسب محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، في تصريحات في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، وأضاف إن عمليات الاكتتاب والشراء وصرف التعويضات ستتم إلكترونياً.

وقال البنك الأهلي المصري، إن استحداث وثيقة معاش بالدولار للمصريين العاملين بالخارج تم بناء على الموافقة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لشركة مصر لتأمينات الحياة في مارس من سنة 2023، عقب الانتهاء من المتطلبات التشغيلية كافة اللازمة في هذا الشأن.

7.8 مليارات جنيه

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك أطلق وثيقة معاش بكرة منذ عامين، وبلغ حجم الاكتتاب في الوثيقة 7.8 مليارات جنيه أقساطاً عبر بيعها في 250 فرعاً للبنك في كل أنحاء الجمهورية، ما يدل على حجم الإقبال الكبير من المواطنين للحصول على تغطية تأمينية إضافية.

وأشاد «عكاشة»، في مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الإثنين، في مقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتعاون الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي لتوفير تغطية تأمينية للمصريين بالخارج عبر إطلاق وثيقة معاش بكرة بالدولار؛ لسداد معاش شهري ثابت يصرف في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق.

3 مبادرات

وأطلقت مصر العديد من المبادرات التي تتعلق بالمصريين العاملين في الخارج، وأهمها مبادرة «زيرو جمارك» على استيراد سيارة للاستخدام الشخصي والتي جمعت نحو مليار دولار.

كما أقرت مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب بدفع ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الجرام فقط ومن دون أي رسوم أخرى، وبلغ حجم الذهب المعفى المستورد من الخارج وفق هذه المبادرة نحو 600 كيلوغرام في 3 أشهر.

وتسعى الحكومة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، عبر الاستعانة بأفضل المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات كافة المعنية في الدولة، ومن المقرر أن يصل رأس مال الشركة المصدر إلى مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من المؤسسين.

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