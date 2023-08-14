1.7 مليار دولار فائض ميزانية عُمان النصفية

المصدر: دبي- رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أمس أن الميزانية العامة للسلطنة سجلت بنهاية النصف الأول من العام الجاري فائضاً مالياً بنحو 1.71 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وتعتمد ميزانية العام الحالي على متوسط سعر للنفط 55 دولاراً.

واعتمدت ميزانية 2022 على افتراض سعر النفط عند 50 دولارا للبرميل، لكن الحكومة قدرت لاحقا الأسعار عند متوسط 94 دولارا للبرميل العام الماضي. ورفعت وكالة موديز تصنيف عمان إلى Ba2 في مايو وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية، عازية ذلك إلى قوة المؤشرات المالية. وفي وقت سابق من العام أيضا، عدلت وكالتا فيتش وستاندرد اند بورز نظرتهما المستقبلية للسلطنة، التي تصنفانها عند BB، من مستقر إلى إيجابي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز