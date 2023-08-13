وزارة المالية العراقية تنفي فتح منافذ لبيع الدولار

المصدر: دبي ــ وكالات

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نفت وزارة المالية العراقية، أمس، الأنباء التي يتم تداولها عبر منصات تواصل وقنوات إعلامية، بشأن فتح منافذ لبيع الدولار الأمريكي بسقف ألف دولار شهرياً لكل مواطن. وأكدت وزارة المالية العراقية، في بيان صحفي، أن الوزارة لم ترد إليها «توجيهات بخصوص فتح منافذ لبيع الدولار الأمريكي بسقف ألف دولار شهرياً لكل مواطن حتى تاريخ نشر هذا البيان».

وأوضح البيان «لم يصدر عن الوزارة أي توجيه بهذا الشأن، وفي حال صدور أي تعليمات أو توجيهات من قبل الحكومة سيتم الإعلان عنها عبر المواقع والمنصات الرسمية ». ولا زال سعر صرف الدولار في السوق الموازية، يشكل قلقاً لدى الحكومة العراقية، رغم الإجراءات المشددة التي نفذها "المركزي العراقي" للحد من تقلبات سعر الصرف.

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