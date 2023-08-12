165 جنيهاً زيادة في سعر غرام الذهب في مصر

المصدر: القاهرة – وكالات

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سجل سعر الذهب في مصر اليوم السبت ارتفاعاً وبلغ غرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات 2320 جنيهاً، وهو من الأعيرة الأكثر انتشاراً في مصر وذلك بعد أن سجل سعر غرام الذهب ارتفاعاً مفاجئاً خلال اليومين الماضيين الخميس والجمعة بقيمة 165 جنيهاً، وذلك بعد سلسلة متتالية من الانخفاضات خلال الأسابيع الماضية؛ حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو من الأعيرة الأكثر انتشاراً في مصر 2320 جنيهاً، بينما سجلت الأونصة عالمياً هبوطاً طفيفاً بقيمة 5 دولارات؛ حيث سجلت الأونصة 1914 دولاراً.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت كالتالي:

سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 2320 جنيهاً

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 2651 جنيهاً

سجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 1989 جنيهاً

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 18560 جنيهاً

سعر الذهب عالمياً

وشهدت الأيام الماضية تحركات ما بين هبوط وصعود للمعدن الأصفر؛ نتيجة عوامل محلية وخارجية، وتعد أبرز العوامل المحلية التي أثرت على سعر الذهب في مصر هو قرار الحكومة بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذلك المعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات والمعادن الثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

وكان لهذا القرار وفق أمير رزق الخبير في مجال الذهب، تأثيراته الكبيرة على سعر الذهب في مصر؛ حيث أدى إلى انخفاضات متتالية إلا أنه سرعان ما عاود الارتفاع بشكل كبير اليوم مسجلاً صعوداً وصل إلى 165 جنيهاً في سعر الجرام خلال 48 ساعة.

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