2.7 مليار أرباح «ديوا» النصفية.. والإيرادات 12.7 ملياراً

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائجها المالية الإجمالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2023، حيث حققت صافي ربح قدره 2.7 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات الهيئة الإجمالية خلال الستة أشهر الأولى 12.7 مليار درهم.

في نهاية النصف الأول من عام 2023، ارتفع صافي التدفقات النقدية لهيئة كهرباء ومياه دبي الناتجة عن العمليات التشغيلية ارتفاعاً قياسياً مسجلاً 837 مليون درهم ليصل إلى 5.4 مليار درهم مما يمثل زيادة كبيرة وقدرها 18.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت زيادة الإيرادات السنوية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي للأشهر الست الأولى بنسبة 5.4% لتصل إلى 12.7 مليار درهم مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى، حيث سجلت ايرادات خدمات الكهرباء زيادة بنسبة 5.7%، وخدمات المياه بنسبة 3.8، وخدمات التبريد بنسبة 4.9%. وارتفعت إيرادات أصول الهيئة الأخرى بنسبة 7.8%.

الربع الثاني

حيث سجلت الهيئة إيرادات ربع سنوية قدرها 7.3 مليار درهم وأرباحاً صافية قدرها 1.98 مليار درهم.

وخلال الربع الثاني ارتفعت نسبة زيادة الإيرادات السنوية الموحدة إلى 4.1% لتصل إلى 7.3 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع حجم الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إلى جانب زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى.

توزيع الأرباح

سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح السنوية تتضمن سياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، دفع حد أدنى للأرباح قدره 6.2 مليار درهم سنويا على مدى السنوات الخمس الأولى المقبلة، ابتداء من أكتوبر 2022. ويتم دفع أرباح الأسهم مرتين كل سنة مالية في أبريل وأكتوبر.

ومن المتوقع أن تقوم الهيئة بسداد دفعة الأرباح التالية بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الأول من عام 2023 في أكتوبر 2023.

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