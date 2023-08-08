أرباح «أرامكو» السعودية تتراجع 38 % إلى 113 مليار ريال

المصدر: الرياض - وكالات

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أعلنت شركة أرامكو السعودية انخفاض صافي دخلها في الربع الثاني من العام بنحو 38% مما يعكس انخفاض أسعار النفط وهوامش أرباح أعمال التكرير والكيماويات.

وقالت الشركة إن صافي دخلها تراجع إلى 112.81 مليار ريال (30.07 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو مقارنة مع 181.64 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت توزيعات أرباح أساسية تزيد قليلاً عن 19.51 مليار دولار للربع الثاني، بما يتماشى تقريباً مع توزيعاتها عن الربع الأول. وقالت إنها تعتزم توزيع أرباح مرتبطة بالأداء عن فترة ستة أرباع تبدأ من الربع الثالث من 2023 وأن أول توزيع سيكون حوالي 9.87 مليارات دولار.

وأشارت الشركة إلى أن التراجع يعكس «تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات». وكان الانخفاض متوقعاً إلى حد كبير، ويتبع ذلك تراجعاً بنسبة 19.25% في الربع الأول من 2023 بعد ارتفاع كبير في 2022 مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو «في أرامكو، تظل نظرتنا على المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير. ومع الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي على نطاق واسع، إلى جانب النشاط المتزايد في قطاع الطيران، فإن استمرار الاستثمارات في مشاريع الطاقة سيكون ضرورياً لحماية أمن الطاقة». وأعلن أنه «بالنسبة لمساهمينا، فإننا نعتزم البدء في توزيع أول أرباح مرتبطة بالأداء في الربع الثالث» وتبلغ 9.9 مليارات دولار، فيما سيتم كذلك توزيع أرباح الفصل الثاني على المستثمرين وقيمتها 19.5 مليار دولار.

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