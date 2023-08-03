البورصة المصرية تربح ملياري جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

المصدر: وام

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ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع اليوم نحو ملياري جنيه ليبلغ مستوى 184ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.. فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.6 مليار جنيه.

وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 58ر0 في المائة ليبلغ مستوى 56ر3525 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 49ر0 في المائة ليبلغ 85ر5196 نقطة.



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