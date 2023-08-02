مجلس الأمة الكويتي يقر الموازنة الكبرى في تاريخه

المصدر: كونا

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أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم، موازنة السنة المالية 2023-2024، التي تُعَدُّ الكبرى في تاريخه.

ووافق المجلس، في جلسته الخاصة اليوم، على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024)، وقرر إحالته إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بموافقة 47 عضواً، وعدم موافقة 12 عضواً، وامتناع عضوين من إجمالي الحضور، وعددهم 61 عضواً.

وتضمن تقرير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) الإيرادات والمصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

واستناداً لتقرير اللجنة تقدر الايرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بمبلغ 19466608000 مليار دينار كويتي (نحو 63 مليار دولار أمريكي).

ووفقاً لتقرير اللجنة، تقدّر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بمبلغ 26278491000 مليار دينار كويتي (نحو 84 مليار دولار أمريكي).

ويقدَّر نقص الإيرادات عن المصروفات بمبلغ 6811883000 مليار دينار كويتي (نحو 22 مليار دولار أمريكي) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.

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