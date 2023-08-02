تطبيق "شركة التقنية المالية السعودية" وخدمات هواوي للأجهزة المحمولة تُحدثان تحولاً حاسماً ونقلة نوعية في مشهد المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية

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في ديسمبر من العام 2019، أبرم تطبيق "شركة التقنية المالية السعودية" Alinma Pay، وهو تطبيق دفع رقمي رائد من المملكة العربية السعودية، شراكة مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة(HMS) تهدف إلى تقديم معاملات رقمية آمنة وملائمة لمستخدمي أجهزة هواوي في المملكة العربية السعودية. شكّلت هذه الشراكة علامة فارقة في سجل أداء تطبيق Alinma Pay، حيث أصبح أحد أقدم التطبيقات السعودية التي تم إطلاقها على متجر AppGallery HUAWEI - منصة توزيع التطبيقات الرسمية لأجهزة هواوي. ويسعى تطبيق Alinma Pay من خلال هذا التعاون إلى إحداث تحوّل حاسم في مشهد الدفع الرقمي وتوفير تجربة سلسة للمستخدمين.



في مقابلة أجريت مع تركي المقيرن، الرئيس التنفيذي للأعمال في Alinma Pay أتيحت لنا الفرصة للتعمق في الفوائد والمزايا التي انعكست على أعمالهم من خلال شراكتهم مع متجر AppGallery من هواوي.

رحلة من التعاون المثمر وترسيخ حضور ومكانة العلامة التجارية:



عملت منصة Alinma Pay بتعاون وثيق مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة(HMS) لترويج علاماتهما التجارية والارتقاء بتجربة العملاء نحو الأفضل. وقد بدأ هذا التعاون بإطلاق تطبيق Alinma Pay على متجر AppGallery من هواوي في ديسمبر، مما أتاح لمستخدمي هواوي في المملكة العربية السعودية الوصول إلى التطبيق وإجراء معاملات رقمية آمنة بسهولة وسلاسة.



تتويجاً لهذه الشراكة، نظم Alinma Pay و خدمات هواوي للأجهزة المحمولة(HMS) حملات وأنشطة ترويجية مشتركة جذبت اهتمام الجمهور. شمل ذلك، إقامة مسابقات حماسية خلال المواسم الخاصة، مثل شهر رمضان المبارك واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مما أتاح لمستخدمي Alinma Payفرصة للفوز بأجهزة هواوي الجذابة. وإلى جانب التأثير والصدى الكبير الذي أحدثته هذه الحملات، ساهمت كذلك في توطيد وترسيخ الشراكة وزيادة الوعي بالعلامة التجارية لكل من Alinma Pay و خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS).



تمهيد الطريق بدعم من "إعلانات بيتال" Petal Ads



في الربع الأخير من عام 2020، قطع تطبيق Alinma Pay شوطاً آخر مهماً في مسيرة تقدمه، وذلك من خلال الاستفادة من "إعلانات بيتال" Petal Ads، وهي منصة إعلانات هواوي. أتاحت هذه الشراكة الإستراتيجية لتطبيق Alinma Pay تضمين "إعلانات بيتال"Petal Ads كشريك رئيسي في خطط شراء مساحات الوسائط الإعلامية. نتيجة لذلك، شهد تطبيق Alinma Pay نمواً ملحوظاً في عدد المستخدمين، وذلك بفضل الاستخدام الناجح لمنصة إعلانات Petal Ads كوسيلة ترويجية. إن التنفيذ الاستراتيجي لـ "إعلانات بيتال" Petal Ads أتاح لتطبيق Alinma Pay الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور، مما أدى إلى زيادة هائلة في إقبال وتفاعل المستخدمين. كما ساهم هذا التعاون في فتح آفاق أوسع لشهرة ورواج العلامة التجارية، مما أدى إلى توطيد العلاقات بين Alinma Pay وخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS).



تحويل مشهد الدفع الرقمي:



كان للتعاون أيضاً تأثير عميق على مشهد الدفع الرقمي في المملكة العربية السعودية. من خلال انضمام Alinma Pay إلى متجر HUAWEI AppGallery، تمكن مستخدمو هواوي من الوصول إلى حل دفع رقمي آمن وملائم. وبالتالي، فإن هذا لم يؤدي فقط إلى جعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة وحسب، بل غرس أيضاً الثقة في مصداقية وأمان خدمات الدفع الرقمية.



إلى جانب ذلك، لعبت الحملات والأنشطة الترويجية المشتركة التي اطلقها Alinma Pay وهواوي دوراً محورياً في التشجيع على تبني واعتماد المدفوعات الرقمية في الدولة. ومن خلال نشر الوعي وإبراز فوائد المعاملات الرقمية، قام كلا الشريكين بتسريع وتيرة التحول نحو مجتمع غير نقدي، وتحسين تجربة العملاء عموماً وإحداث تحول حاسم في مشهد المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية.



التطلع نحو المستقبل:



في حين لم يتم الإعلان عن تفاصيل محددة بشأن خطط التعاون المستقبلية بين Alinma Payوخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، إلا أن نجاح شراكتيهما معاً ووفرة الفرص السانحة لمواصلة النمو في مشهد المدفوعات الرقمية، وضع أساساً قوياً لبذل مزيد من تلك الجهود.

يلتزم كل من Alinma Pay وهواوي باستكشاف فرص جديدة للتعاون. قد يشمل ذلك التطوير المشترك للمزايا المبتكرة، والتوسع في أسواق جديدة، وإطلاق حملات تسويقية أكثر تأثيراً. إن الشراكة الديناميكية بين قادة القطاع المؤثرين، من أمثال هؤلاء تعد بتشكيل ملامح مستقبل المدفوعات الرقمية، ودعم قدرات الأفراد والشركات من خلال تقديم تجارب معاملات سلسة وآمنة ومريحة.



كان للتعاون بين تطبيق Alinma Pay وخدمات هواوي للأجهزة المحمولة(HMS) أثر كبير في إحداث تطورات كبيرة في مشهد المدفوعات الرقمي في المملكة العربية السعودية. ومن خلال توحيد جهودهما معاً، أحدثت هذه الشركات نقلة نوعية غير مسبوقة في طريقة تعامل الأشخاص، مما يضمن تقديم مدفوعات رقمية آمنة وملائمة لمستخدمي هواوي. ومن خلال حملاتهما وأنشطتهما المشتركة، ساهم هذان الطرفان المتحالفان بشكل رئيسي في تحفيز تبني المدفوعات الرقمية وتعزيز تجربة العملاء عموماً. واليوم، مع استمرار تطور التعاون على غرار هذه الشراكة، يمكننا توقع المزيد من التطورات الاستثنائية التي ستؤدي إلى إحداث تحول في مشهد المدفوعات الرقمية وإنجاز المعاملات.

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