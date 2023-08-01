ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بنسبة طفيفة، على الرغم من تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية بنسبة 0.40% من قيمة 1965 دولارا للأوقية بالأمس، إلى 1957 دولارا للأوقية اليوم.

في السطور التالية نتعرف إلى سعر الذهب في مصر عيار 21 قيراط والذي يُعد الأكثر انتشاراً في صعيد مصر، وأيضًا سعر الذهب عيار 18 قيراط الذي يلاقي رواجاً في هذه الفترة في محافظات القاهرة والوجه البحري.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

في ظل ارتفاع الدولار تراجع سعر الذهب عالمياً، والآن إليكم تحديث سعر الذهب في مصر لحظة بلحظة:

سعر الذهب عيار 24 قيراط: 2463 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 21 قيراط: 2155 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 18 قيراط: 1874 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 14 قيراط: 1437 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 10 قراريط: 1026 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 17240 جنيه مصري.

أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم

يلجأ عدد كبير من المصريين إلى الاستثمار في الذهب في ظل الظروف الراهنة، ويعتبرونه الملاذ الأكثر أماناً لهم حالياً، لذا يفضلون شراء السبائك الذهبية عيار 24 على المشغولات الذهبية التي تضاف لها قيمة مصنعية قد يكون مبالغ فيها. إليكم سعر سبيكة الذهب في مصر وفقاً لكل وزن:

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام: 12315 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب عيار 10 جرام: 24630 جنيه مصري.

سعر السبيكة 20 جرام: بلغت قيمته 49260 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب 30 جرام: قيمتها 73890 جنيه مصري.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام: 123 ألفا 150 جنيه مصري.

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