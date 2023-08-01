تراجع طفيف في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 أغسطس

المصدر: البيان

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تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنسبة طفيفة اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 في بداية تعاملات سوق المال، حيث بلغت قيمة صرف الريال أمام الجنيه المصري 8.2370، بنسبة انخفاض قدرها 0.15% عن سعر الإغلاق بالأمس والبالغ 8.2494 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

بلغ سعر الريال مقابل الجنيه في بنك مصر اليوم 8.1952 جنيه مصري سعر الشراء، بينما بلغ سعر الريال 8.22 جنيه مصري سعر البيع.

سعر الريال مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

أشارت لوحة العملات في بنك الإسكندرية اليوم إلى وجود تراجع طفيف في قيمة الريال مقابل الجنيه، حيث بلغ 8.2087 جنيه مصري سعر الشراء، مقابل 8.252 جنيه مصري سعر البيع.

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