سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار في مصر في بداية تعاملات اليوم في سوق المال، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في هذه اللحظة عند كتابة التقرير قيمة 30.90 جنيه مصري، مقابل نفس القيمة عند الإغلاق في الجلسة السابقة.

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 1 أغسطس 2023

لم يطرأ أي تغيير على سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، فجاء أعلى سعر للشراء بقيمة 30.90 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما كان أفضل سعر للبيع هو 30.95 جنيهاً مصرياً في معظم البنوك المصرية، وأقل سعر لقيمة الدولار في بنك مصر، حيث بلغت قيمة الدولار 30.75 جنيه مصري للشراء، مقابل 30.85 جنيه مصري سعر البيع.

سعر الدولار في السوق الموازية في مصر اليوم

ساعدت التشديدات التي تقوم بها الدولة المصرية لتحجيم حركة التعاملات في السوق الموازية للعملات على هبوط سعره، وبعد أن صعد الدولار في السوق السوداء منذ أسابيع إلى 42 جنيها مصريا مقابل الدولار، عاد ليتراجع مرة أخرى، واليوم يسجل الدولار مقابل الجنيه 38.20 سعر الشراء، مقابل 39.20 سعر البيع في السوق الموازية.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات سوق المال اليوم تراجعاً طفيفاً، حيث بلغت قيمة اليورو مقابل الجنيه 33.95 سعر الشراء، مقابل 34.08 سعر البيع، وسجل سعر صرف اليورو في بنك مصر 33.766 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، مقابل 33.9443، ونفس القيمة سجلها سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم.

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