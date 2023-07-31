سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 31 يوليو 2023

المصدر: البيان

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استقر سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات سوق المال، حيث جاء بقيمة 34.07 جنيها مصريا، بزيادة 0.30% عن سعر الافتتاح، فيما تفاوتت قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، والآن سوف نتابع معكم سعر اليورو في مصر لحظة بلحظة.

سعر اليورو اليوم في مصر

مع زيادة الطلب على العملات الأوروبية، من جانب المستثمرين وأصحاب الأعمال، فقد سادت حالة من الارتفاع النسبي على سعر صرف اليورو في مصر، والآن سوف نتابع معكم قيمة اليورو مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية:

سعر صرف اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر اليوم 33.84 جنيها مصريا سعر الشراء، مقابل 34.02 جنيها مصريا سعر البيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في مصر في بنك الإسكندرية قيمة 33.9535 جنيها مصريا سعر الشراء، مقابل 34.14 جنيها مصريا سعر البيع.

سعر صرف اليورو في بنك اتش اس بي سي

وصل سعر اليورو في بنك HSBC اليوم قيمة 34.13 جنيها مصريا سعر الشراء، ويعد أعلى سعر سجلته البنوك المصرية في بداية التعاملات.

سعر اليورو في بنك CIB

يتعامل عدد كبير من المواطنين مع بنك CIB ويهتمون بأسعار العملات هناك، وقد بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 33.95 جنيها مصريا سعر الشراء، مقابل 34.14 سعر البيع.

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