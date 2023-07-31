سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 31 يوليو 2023

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر في بداية تعاملات هذا الأسبوع في سوق المال، حيث جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند بداية التعاملات اليوم بقيمة 30.89 جنيه مصري، مقابل 30.81 سعر الإغلاق في الجلسة السابقة، والآن سوف نتابع معكم سعر الدولار في مصر تحديث يومي.

سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 31 يوليو 2023

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، شهدت ارتفاعًا طفيفًا مع محاولات توفير الدولار للسوق المصرفي، وقد جاء أعلى سعر للشراء بقيمة 30.9 جنيه مصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما كان أفضل سعر للبيع هو 30.95 جنيها مصريا في معظم البنوك المصرية.

سعر الدولار في السوق الموازية في مصر اليوم

سيطرت الدولة المصرية على الأسواق الموازية للعملات التي اعتادت العمل في الخفاء، واتخذت الحكومة عقوبات مشددة على كل من يثبت تعامله خارج القنوات الرسمية والشرعية من بنوك ومكاتب صرافة، وبالفعل تراجعت قيمة الدولار في السوق السوداء خلال اليومين السابقين إلى 35 جنيها مقابل الدولار، حيث لا يزال هناك بعض المنحرفين والذين يحاولون جذب النقد الأجنبي بفارق سعري لا يتخطى 2% حتى 4%.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

استقر سعر صرف الدولار مقابل الريال السعودي في تداولات اليوم في سوق العملات، حيث لا يزال الريال السعودي صامدًا أمام الدولار ويجني ثمار النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في هذه الفترة، واستقر سعر الدولار أمام الريال بقيمة 3.7512 ريال سعودي اليوم، وهو ما لا يختلف عن سعره في الأيام السابقة.

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