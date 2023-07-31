ارتفاع التضخم في سلطنة عُمان 2.8 % خلال 2022

المصدر: مسقط - د ب أ

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سجل معدل التضخم في سلطنة عُمان ارتفاعاً بـ2.8% في عام 2022، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 109.7 نقاط مقابل 106.7 نقاط في عام 2021.

وبينت نشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، التي أوردتها وكالة الأنباء العُمانية أمس، أن المجموعات الرئيسة شهدت في عام 2022 ارتفاعات بنسب مختلفة، حيث ارتفعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بـ1.1 % ومجموعة النقل بـ3.9 % ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ5.2 % والملابس والأحذية بـ1.3 %.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عُمان في عام 2022 ارتفاعاً نسبته 36.4 % مسجلاً 167.8 نقطة مقارنة بـ123 نقطة في عام 2021.

وقادت أسعار منتجات النفط والغاز هذا الارتفاع مسجلة نمواً نسبته 44.1 % فيما سجلت المنتجات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 3.8 %.

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