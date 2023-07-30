بدء استقبال طلبات التوضيحات بشأن التسجيل في ضريبة الشركات 1 أغسطس

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تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب استقبال طلبات خدمة «التوضيحات» الخاصة بالتسجيل في ضريبة الشركات إلكترونياً اعتباراً من مطلع أغسطس 2023.



وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الحصول على الخدمة يتم إلكترونياً من خلال تعبئة وتقديم نموذج طلب التوضيح الخاص عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، وتقديم الوثائق الداعمة المطلوبة، وسداد الرسوم المُحدَّدة للخدمة.



وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى مُساندة وتشجيع الخاضعين لضريبة الشركات على الامتثال الطوعي الذاتي للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023، حيث قامت الهيئة بفتح باب التسجيل في نظام ضريبة الشركات للشركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة، كما أطلقت حملة للتوعية بآليات ومتطلبات الامتثال لضريبة الشركات.



وبالنسبة لمن يحق لهم تقديم طلبات التوضيحات الخاصة نيابة عن الخاضعين للضريبة؛ ذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه يتم استقبال الطلبات المقدمة من الوكلاء الضريبيين المُعيّنين، ومن الممثلين القانونيين المُعيَّنين، بينما لا يُسمح للمستشارين الضريبيين غير المسجلين كوكلاء ضريبيين لدى الهيئة بتقديم طلبات التوضيحات نيابة عن أشخاص آخرين.



وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو 2023؛ حدد الرسوم المُستحقة لتقديم خدمة «طلب توضيح خاص يتعلق بضريبة واحدة»، ولتقديم «طلب توضيح خاص يتعلق بأكثر من ضريبة».



وأشارت إلى أن «التوضيح الخاص» وفقاً للقرار هو التوضيح الصادر عن الهيئة في شكل مُستند مختوم وموقَّع من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن مسائل فنية ضريبية مُحدَّدة لدافع ضريبة مُحدَّد بموجب طلب التوضيح الخاص الذي يُقدِّمه من خلال النموذج المُعد لذلك الغرض عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والمُستندات المُرفقة المذكورة في ذلك النموذج.



وذكرت أنه بموجب القرار يجوز للهيئة رد الرسوم المدفوعة لطلب «توضيح خاص يتعلق بضريبة واحدة» أو بطلب «توضيح خاص يتعلق بأكثر من ضريبة» لمُقِّدم الطلب في الحالات التي لا تقوم الهيئة فيها بإصدار التوضيح الخاص المطلوب.

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