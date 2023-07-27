مصر تعالج أزمة الكهرباء بالعمل عن بُعد والمباريات نهاراً وترشيد الإنارة

المصدر: القاهرة - البيان

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أكدت الحكومة المصرية أن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء، ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء في المقرات الحكومية.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء، منها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء، والاتفاق مع وزير الشباب والرياضة أن ينتهي لعب المباريات قبل المغرب لمنع استهلاك الكهرباء في الاستادات والمنشآت الرياضية، وترشيد الإنارة العامة في الأماكن العامة، بجانب استيراد شحنات من المازوت تقدر بـ250 لـ300 مليون دولار لعمل توازن في الشبكة.



وأضاف أنه سيتم تخفيف الأحمال يومياً من ساعة إلى ساعتين في اليوم الواحد، وسيتم الإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الاثنين المقبل.



وأوضح مدبولي أن شهر أغسطس أيضاً سيكون به درجات حرارة غير مسبوقة، موضحاً كذلك أنه لا يوجد نقص في الغاز، ولا يوجد أزمة في حقل ظهر، فإنتاج الغاز الطبيعي بالكميات نفسها، ونوقف تصدير الغاز في أشهر الصيف، ونصدره في فصول الشتاء والربيع والخريف.



وقال إن حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت وصل إلى 144 لـ146 مليون متر مكعب في 10 أيام.



وأضاف في تصريحات صحافية أنه طبقاً للأرقام نحتاج ونستهلك في وقت الذروة يومياً 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت.

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