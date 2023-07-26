ارتفاع جماعي للبورصات الخليجية الأربعاء

المصدر: دبي - (رويترز)

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج مرتفعة، الأربعاء، مدعومة بأرباح الشركات، غير أن المكاسب كانت محدودة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد مؤشر دبي 0.6 %، وواصل تثبت مكانته فوق مستوى 4000 نقطة، مدعوماً بقفزة نسبتها 14.9 % في سهم شركة الخليج للملاحة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.4 %، وارتفع سهم الجرافات البحرية الوطنية 1.8 % عند الإغلاق، بعد إعلان الشركة زيادة كبيرة في أرباح الربع الثاني.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 % عند الإغلاق في تعاملات متقلبة، مع زيادة سهم مصرف الراجحي 1.5 في المئة.

وزاد المؤشر القطري 2.2 %، مع ارتفاع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.4 %، حيث أعلن البنك صافي أرباح 615.1 مليون ريال في النصف الأول من العام، مقارنة مع 571.1 مليون ريال قبل عام.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 %، وظل التداول في البورصة المصرية ضعيفاً، في ظل أداء فاتر وأحجام تداول محدودة.

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