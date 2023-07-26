ارتفاع جماعي للبورصات الخليجية الأربعاء
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج مرتفعة، الأربعاء، مدعومة بأرباح الشركات، غير أن المكاسب كانت محدودة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وزاد مؤشر دبي 0.6 %، وواصل تثبت مكانته فوق مستوى 4000 نقطة، مدعوماً بقفزة نسبتها 14.9 % في سهم شركة الخليج للملاحة.
وصعد مؤشر أبوظبي 0.4 %، وارتفع سهم الجرافات البحرية الوطنية 1.8 % عند الإغلاق، بعد إعلان الشركة زيادة كبيرة في أرباح الربع الثاني.
وارتفع المؤشر السعودي 0.2 % عند الإغلاق في تعاملات متقلبة، مع زيادة سهم مصرف الراجحي 1.5 في المئة.
وزاد المؤشر القطري 2.2 %، مع ارتفاع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.4 %، حيث أعلن البنك صافي أرباح 615.1 مليون ريال في النصف الأول من العام، مقارنة مع 571.1 مليون ريال قبل عام.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 %، وظل التداول في البورصة المصرية ضعيفاً، في ظل أداء فاتر وأحجام تداول محدودة.