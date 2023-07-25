الدينار العراقي يتراجع على وقع عقوبات طالت 14 بنكاً

المصدر: بغداد - بلومبيرغ

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تراجع صرف الدينار العراقي أمام الدولار، على وقع عقوبات أمريكية، طالت بنوكاً عراقية بزعم مخالفات، تتعلق بتسرب الدولار إلى دول معاقبة.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن فرضت عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة، لمكافحة تسريب العملة الخضراء إلى دول خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط.

وأكد البنك المركزي العراقي أن المصارف المحلية المحرومة من التعامل بالدولار لا تشكل سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية، وسجل سعر الصرف صباح الاثنين، 154.5 ألف دينار مقابل كل 100 دولار بزيادة تتجاوز 16% عن السعر الرسمي، في حين سجلت الأسعار، أول من أمس، في السوق الموازية 151.65 ألف دينار لكل 100 دولار.

وكان سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في محال الصرافة والمعروف بـ«السعر الموازي» قد شهد استقراراً، خلال الأسابيع الماضية بين 147 و148 ألف دينار لكل 100 دولار، في حين أن السعر الرسمي، الذي أقرته الحكومة العراقية يبلغ 132 ألف دينار. ودعا المركزي العراقي، دعا إلى الإبلاغ عن حالة دفع سعر أعلى من السعر الرسمي.

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