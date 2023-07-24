الحكومة المصرية توضح حقيقة خروج حقل ظهر من الخدمة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفت الحكومة المصرية، الاثنين، خروج حقل ظهر للغاز من الخدمة، وأنه يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية .

وكانت وسائل إعلام عزت انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى خروج محطات كهرباء عن الخدمة بسبب تراجع إنتاج الغاز من حقل ظهر.

لكن مجلس الوزراء المصري قال في بيان إن "حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية".

وأضاف البيان أن الحقل البحري يعمل بكامل طاقته الإنتاجية دون مشكلات تقنية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن إجمالي استثمارات الحقل حتى الآن بلغت 12 مليار دولار.

وبدأ الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، واستمر في الزيادة تدريجيا بعد دخول عدد 19 بئرا على الإنتاج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز