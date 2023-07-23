17.5 % نمو البنوك العمانية في النصف الأول

المصدر: مسقط - د ب أ

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سجلت البنوك المحلية العمانية المدرجة في بورصة مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري نتائج قياسية مع صعود الأرباح الصافية إلى 235.3 مليون ريال عماني، مسجلة نمواً بنسبة 17.5 % ، كما صعدت أصول البنوك الثمانية المدرجة في البورصة بنهاية يونيو الماضي إلى 39.9 مليار ريال عماني، مسجلة نمواً بنسبة 4.6 %.

وأظهرت نتائج مالية، أوردتها وكالة الأنباء العمانية أمس السبت، زيادة في الأرباح الصافية لجميع البنوك بالتزامن مع ارتفاع العديد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، كارتفاع الإيرادات الحكومية، وزيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع الصادرات، وتوجه القطاع المصرفي لتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وسجل بنك مسقط أعلى الأرباح عند 104.3 ملايين ريال عماني، وجاء البنك الوطني العماني في المرتبة الثانية بـ 29.3 مليون ريال عماني، واحتل بنك صحار الدولي المرتبة الثالثة بـ 23.6 مليون ريال عماني، وجاء بنك إتش أس بي سي عمان في المرتبة الرابعة بـ 21 مليون ريال عماني.

واحتل البنك الأهلي المرتبة الخامسة بـ 19.9 مليون ريال عماني، ثم بنك ظفار سادساً بـ 18.4 مليون ريال عماني، وجاء بنك عمان العربي سابعاً بـ 11.5 مليون ريال عماني، ثم بنك نزوى في المرتبة الثامنة بـ 7.2 ملايين ريال عماني.

واستطاعت البنوك الثمانية تحقيق زيادة في أرباحها الصافية في النصف الأول من العام الجاري، وسجل بنك عمان العربي أعلى نسبة نمو عند 64.2 %، يليه بنك إتش أس بي سي عمان الذي ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 50 %، فيما سجل البنك الوطني العماني نمواً في أرباحه الصافية بنسبة 33.1 %.

وسجلت معظم البنوك نمواً في إجمالي أصولها، إذ يمتلك بنك مسقط أعلى حجم من الأصول عند 13.3 مليار ريال عماني، فيما جاء بنك ظفار في المرتبة الثانية بـ 4.6 مليارات ريال.

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