انهيار جديد في سعر صرف الليرة السورية

المصدر: دمشق - (رويترز)

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تراجعت العملة السورية لأدنى مستوياتها اليوم الأربعاء، حيث تم تداولها عند أكثر من 11 ألف ليرة مقابل الدولار، في السوق الموازية، وفقاً لتطبيقات على الإنترنت تستخدم لتتبع القيمة.

وخفض البنك المركزي يوم الثلاثاء السعر الرسمي لسحب التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية إلى 9900 ليرة للدولار.

ويمثل هذا انهياراً كبيراً قياساً منذ بداية العام، عندما كان السعر في السوق الموازية يحوم حول 6500 وكان سعر سحب التحويل 4522 ليرة للدولار.

وكان سعر تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار الواحد قبل مارس 2011.

وقالت المحللة الاقتصادية نسرين زريق لرويترز إن انخفاض قيمة العملة كان مدفوعاً ببدء الركود التضخمي، وهو مصطلح يشير إلى مزيج من ارتفاع التضخم والركود الاقتصادي.

وتوقع البنك الدولي انكماشاً بنسبة 3.2% في الناتج الاقتصادي السوري لعام 2023، بسبب استمرار الصراع وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة ونقصها، إلى جانب ندرة المياه التي تحد من إنتاج المحاصيل.

لكنه عدل تلك التوقعات في أعقاب زلازل فبراير بمقدار 2.3 نقطة مئوية أخرى وتوقع انكماشاً بنسبة 5.5% لهذا العام.

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