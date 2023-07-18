«دول مجلس التعاون» الأسرع عالمياً في نشر شبكات الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

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كشف تقرير التنقل لشركة إريكسون في يونيو 2023، عن توقعات بأن تصل اشتراكات شبكة الجيل الخامس إلى 1.5 مليار بنهاية عام 2023.

وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى في عمليات نشر وعروض خدمات شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم، وذلك بفضل السياسات والأطر التنظيمية القوية الموجودة فيها، بالإضافة إلى مبادرات القطاع العام التي تقود تسريع نمو سوق الجيل الخامس. ومن المتوقع أن تنمو الاشتراكات في شبكات الجيل الخامس في دول مجلس التعاون الخليجي من 13 مليوناً إلى 70 مليوناً بين عامي 2022 و2028، أي ما يمثل 86% من إجمالي قاعدة المشتركين في نهاية تلك الفترة.

ومن المتوقع أن تنخفض اشتراكات الجيل الرابع، والتي تمثل 73% من إجمالي الاشتراكات حالياً، بنسبة 29% سنوياً، حيث يعمل المشتركون بشكل متزايد على نقل اشتراكاتهم إلى شبكات الجيل الخامس، للحصول على خدمات متنوعة مثل النطاق العريض المتنقل المحسن (eMBB) والوصول اللاسلكي الثابت (FWA). وعلاوة على ذلك، سيستمر مقدمو الخدمات في استكشاف فرص في مجال خدمات الشركات، وذلك على خلفية تنفيذ مشاريع تحول رقمي كبرى في مختلف الصناعات.

وستظل دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نمواً في حركة البيانات على الرغم من النمو البطيء في إجمالي الاشتراكات، حيث سيرتفع استخدام البيانات لكل هاتف ذكي بنسبة 15% سنوياً بين عامي 2022 و2028، ليصل إلى 59 جيجابايت شهرياً في المتوسط.

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