ارتفاع معظم بورصات الخليج ومصر

المصدر: دبي - (رويترز)

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الاثنين، لتواصل مكاسبها مع زيادة توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صار على وشك التوقف عن اتخاذ قرارات برفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.

وكانت قراءة منخفضة لتضخم أسعار المستهلكين الأمريكيين كافية لإقناع المستثمرين بأن المركزي الأمريكي سيرفع سعر الفائدة هذا الشهر لآخر مرة.

وصعد مؤشر دبي 0.23% مواصلاً مكاسبه للجلسة الخامسة مع ارتفاع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 1.6%، كما صعد مؤشر أبوظبي 0.1%.

كما ارتفع المؤشر السعودي 0.6%، وارتفع المؤشر القطري 0.5%، ومؤشر «البحرين» 0.04%.

فيما تراجع مؤشر الكويت 0.11% وانخفض مؤشر مسقط 0.25%.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعاً 1% مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 1%.

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