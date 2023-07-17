«دول الخليج» الأسرع عالمياً في نشر شبكات الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

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كشفت تقرير التنقل شركة إريكسون لشهر يونيو 2023، عن توقعات بأن تصل اشتراكات شبكة الجيل الخامس إلى 1.5 مليار بحلول نهاية عام 2023.

هذا وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى في عمليات نشر وعروض خدمات شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم، وذلك بفضل السياسات والأطر التنظيمية القوية الموجودة فيها، بالإضافة إلى مبادرات القطاع العام التي تقود تسريع نمو سوق الجيل الخامس.

ومن المتوقع أن تنمو الاشتراكات في شبكات الجيل الخامس في دول مجلس التعاون الخليجي من 13 مليوناً إلى 70 مليوناً بين عامي 2022 و2028، أي ما يمثل 86% من إجمالي قاعدة المشتركين في نهاية تلك الفترة.

ومن المتوقع أن تنخفض اشتراكات الجيل الرابع، والتي تمثل 73% من إجمالي الاشتراكات حالياً، بنسبة 29% سنوياً، حيث يعمل المشتركون بشكل متزايد على نقل اشتراكاتهم إلى شبكات الجيل الخامس، للحصول على خدمات متنوعة مثل النطاق العريض المتنقل المحسن (eMBB) والوصول اللاسلكي الثابت (FWA).

وعلاوة على ذلك، سيستمر مقدمو الخدمات في استكشاف فرص في مجال خدمات الشركات، وذلك على خلفية تنفيذ مشاريع تحول رقمي كبرى في مختلف الصناعات.

وستظل دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نمواً في حركة البيانات على الرغم من النمو البطيء في إجمالي الاشتراكات، حيث سيرتفع استخدام البيانات لكل هاتف ذكي بنسبة 15% سنوياً بين عامي 2022 و2028، ليصل إلى 59 جيجابايت شهرياً في المتوسط.

قال نيكولاس بليكسيل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: «أتاحت السياسات والأطر التنظيمية القوية، والمبادرات المختلفة لاستكشاف عروض خدمات الجيل الخامس المتنوعة، لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي أن تتصدر في مجال عمليات نشر شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم.

وقد شهدنا تطورات كبيرة في هذه المنطقة على خلفية استمرار الطلب المتزايد على خدمات الوصول اللاسلكي الثابت. فعلى سبيل المثال، شهدت سلطنة عُمان، التي يمثل فيها الوصول اللاسلكي الثابت 43% من إجمالي اتصالات النطاق العريض، زيادة سنوية بمعدل 95% في إيرادات الوصول اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس في عام 2022».

وجدير بالذكر أن حوالي 240 من مزودي خدمات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، أطلقوا خدمات تجارية لشبكة الجيل الخامس، وقام حوالي 35 منهم بنشر أو إطلاق شبكات جيل خامس مستقلة. ويعد النطاق العريض المتنقل المحسّن (eMBB)، والوصول اللاسلكي الثابت (FWA)، والألعاب وبعض الخدمات القائمة على تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز، كالتدريب والتعليم، أكثر خدمات الجيل الخامس التي أطلقها مزودو الخدمة للمستهلكين انتشاراً وشيوعاً.

وهناك أكثر من 100 مزود خدمات اتصالات، يشكلون حوالي 40% من إجمالي مزودي خدمات الوصول اللاسلكي الثابت، يقدمون حالياً الوصول اللاسلكي الثابت عبر شبكة الجيل الخامس.

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