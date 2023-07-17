الكويت تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محلياً

المصدر: الكويت - رويترز

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أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها «رويترز»، أن الكويت تعتزم دراسة إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محلياً، وقيادة مشاريع ضخمة وجذب استثمارات من المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص.



وأوضحت خطة الحكومة الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027 وتم إرسالها للبرلمان، أن الصندوق يهدف لدفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتحسين جودة الحياة.



وأشارت إلى أن الصندوق سيحقق ذلك عبر «التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبرى من خلال شراكات مثمرة مع قادة الصناعة والتكنولوجيا المتطورة في القطاع الخاص محلياً وعالمياً».



وأوضحت الخطة أن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ستكونان مسؤولتين عن إنجاز دراسة هذا الصندوق الذي سيحمل اسم «سيادة» خلال السنة الأولى من الخطة.



وتشمل الخطة أيضاً تخطيطاً لرفع تصنيف أسواق المال الكويتية من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر «فوتسي راسل».

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