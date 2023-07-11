التضخم في المدن المصرية عند أعلى مستوياته

المصدر: مصر - رويترز

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كشفت بيانات رسمية، أمس، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 % في يونيو من 32.7 % في مايو، متجاوزاً المستوى القياسي السابق الذي سجله في 2017.

وقال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، سجل أيضاً مستوى قياسياً بلغ 41 % في يونيو ارتفاعاً من 40.3 % في مايو.

وسجل التضخم في المدن أعلى مستوى له في السابق في يوليو 2017 عندما وصل إلى 32.95 % بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار النصف.

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