سهم «طاقة عربية» يكرر سيناريو أمس الصاروخي ويقفز 25.000% في البورصة المصرية

المصدر: البيان - القاهرة

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شهد سهم طاقة عربية ارتفاع بنسبة 25.000% في البورصة المصرية بعد ساعة التداول، اليوم الاثنين، ويتجه لتكرار سيناريو الارتفاع الصاروخي الذي جرى تداوله أمس الأحد، وتم إلغاءه .

وتشهد البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بدء التداول على أسهم شركة طاقة عربية مجددًا بدون حدود سعرية بعد إلغاء كافة العمليات المنفذة على أسهم الشركة خلال أول يوم تداول للسهم "أمس الأحد" من قبل البورصة المصرية.

وكان أمس الأحد، بداية التداول على أسهم الشركة التي شهدت ارتفاعاً صاروخياً، حيث قفز سعر السهم نحو 60 ألف في المئة من 0.50 جنيهاً إلى أكثر من 500 جنيه، مما دفع مجلس إدارة البورصة المصرية إلى إلغاء جميع الصفقات التي تمت على السهم، وإعلانها بدء التداول على أسهم الشركة من جديد خلال جلسة اليوم.

وقالت إدارة البورصة المصرية في بيان، إن إلغاء العمليات المنفذة جاء بعد تقدم المجموعة المالية "هيرميس" مستشار الطرح بطلب لإلغاء العمليات بدافع التنفيذ الخاطئ وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تبلغ نحو 395 ألف جنيه. وبلغ آخر سعر سوقي للسهم نحو 376.5 جنيه قبل إلغاء العمليات المنفذة خلال أول جلسة تداول بدون حدود سعرية.

وفق قواعد التداول، تسمح البورصة المصرية للأسهم بالارتفاع والانخفاض بنسبة 20% خلال جلسة التداول قبل وقف التداول على السهم في حال تجاوزه تلك النسبة. لكن إدارة البورصة أعلنت الأسبوع الماضي، عدم تطبيق القواعد تلك على سهم "طاقة عربية" في أول يوم تداول له، مما عرض أسهم الشركة لمستويات قصوى من التقلبات.

وجرى تقييم سهم الشركة بنحو 8.90 جنيه للسهم الواحد قبيل إدراجه وبدء التداول عليه، ليصل تقييم الشركة إلى 12 مليار جنيه. ويعد هذا طرحا فنيا، وليس طرحا أوليا. حيث أصبح بالإمكان تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية، ولكن دون طرح أسهم (سواء في السوق الرئيسية أو الثانوية) يتم ترتيبه من قبل المساهمين القائمين قبل الإدراج. ويتيح الطرح الفني ببساطة للمستثمرين إمكانية البدء في طرح الأسهم للبيع لمستثمرين آخرين من خلال البورصة.

وفي بيان حديث، كشفت الرئيسة التنفيذية لشركة "طاقة عربية"، باكينام كفافي، أنه جارٍ تدشين عدة مشاريع بقطاع الغاز بالتعاون مع شركة الغاز السعودية، المدرجة بسوق "تداول"، في مدن رئيسية بالمملكة، عبر تأسيس شركة جديدة بواقع 50% لكل من الطرفين.

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