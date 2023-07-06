الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 90 مليار دولار

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل، بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة، للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 90 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل ثلاث سنوات بقيمة 40 مليار دولار، وسندات أجل 10 سنوات بقيمة 32 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 18 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات يوم الثلاثاء المقبل، وأجل عشر سنوات يوم الأربعاء، وأجل ثلاثين سنة يوم الخميس.

باعت الوزارة في الشهر الماضي سندات بقيمة 90 مليار دولار على ثلاث شرائح، وهي سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 40 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 32 مليار دولار، وسندات أجلها ثلاثين عاما بقيمة 18 مليار دولار.

وجاء الطلب على السندات ذات الثلاث سنوات فوق المتوسط وعلى السندات العشرية والسندات ذات الثلاثين عاما في حدود المتوسط.

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