إنفستكورب وممتلكات تبحثان إنشاء منصة لإدارة أصول سكن الطلاب

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة، وإنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أنهما تناقشان إنشاء منصة استثمارية لإدارة أصول سكن الطلاب في المملكة المتحدة.

في إطار هذه المبادرة الاستثمارية المقترحة، ستقوم إنفستكورب بتطوير منصة استثمارية متخصصة في إدارة سكن الطلاب، والتي سيتم تملكها بشكل مشترك مع ممتلكات، حيث ستركز هذه المنصة على الاستحواذ وتجديد وتأجير أصول المنازل ذات المساكن المتعددة التابعة لإنفستكورب في المملكة المتحدة والتي تدير حالياً محفظة تضم ما يقارب 1200 سرير في مدن نوتنغهام وبريستول وإكسيتر وليدز.

وسيتم التركيز على استحواذ ما بين 700 إلى 1000 سرير إضافي سنوياً على مدار السنوات العديدة المقبلة.

وقال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة: «نواصل العمل على تطوير وتعزيز أصول شركة ممتلكات من خلال البحث عن الفرص والمشاريع التي تضيف قيمة لمحفظتنا الاستثمارية من خلال الشراكات الاستراتيجية».

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