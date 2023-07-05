أمين عام أوبك : مشاورات مع 4 دول جديدة للانضمام للمنظمة

المصدر: وام

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كشف معالي هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن تطلع المنظمة لزيادة عدد الدول الأعضاء حيث تم التشاور مع دول أذربيجان وماليزيا وبروناي والمكسيك حتى الآن للانضمام للمنظمة بما يسهم في تقوية "أوبك".

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات مؤتمر أوبك الدولي في نسخته الثامنة الذي انطلق اليوم في العاصمة النمساوية فيينا.. إن المشاورات مع الدول الجديدة من خارج المنظمة يسهم في تعزيز تماسك وتقوية "أوبك" مشيرا إلى أن المنظمة لا تستهدف انضمام عدد معين من الدول ولكن تستهدف دول لديها نفس التوجه الاستراتيجي حول المحافظة على أسواق النفط واستقرارها.

وأشار أمين عام أوبك إلى أن الدول الأربعة التي تم التشاور معها متكاتفة مع المنظمة منذ العام 2017 ومرت بتحديات نوعية خلال انهيار الأسواق وجائحة كورونا في العام 2020 وبالتالي جميع هذه الدول لديها الهدف المشترك الذي يصب في مصلحة استقرار أسواق النفط.

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