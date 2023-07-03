«انفستكورب» تستثمر 100 مليون دولار لتملك حصة أغلبية في «نيوغيت»

المصدر: المنامة - البيان

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أعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أنها وقعت اتفاقاً نهائياً لاستثمار نحو 100 مليون دولار لتملك حصة أغلبية في SEC Newgate (نيوغيت)، وهي مجموعة تواصل استراتيجي عالمية وجماعة ضغط، وقدرت الصفقة قيمة «نيوغيت» بما يزيد على 250 مليون دولار، وسيعتمد المساهمون الآخرون في «نيوغيت» إلى تجديد 100% من استثماراتهم في رأس مال الشركة كونها جزءاً من الصفقة، وتبقى الصفقة خاضعة للشروط التنظيمية السارية.

و«نيوغيت» هي مجموعة تواصل استراتيجي عالمية، تعمل بناء على أبحاث، مقرها في مدينة ميلانو الإيطالية، ويعمل فريق «نيوغيت» المؤلف من نحو 1200 شخص عبر 50 مكتباً منتشرة في 22 دولة حول العالم، لتقديم الاستشارات لأكثر من 1500 شركة.

وسيساعد الاستثمار، الذي أجرته انفستكورب «نيوغيت» على تسريع استراتيجيتها التنموية، مع التركيز على التوسع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأقصى، من خلال النمو العضوي وعمليات الدمج والاستحواذ، وتجدر الإشارة إلى أن «نيوغيت»، ومنذ خروجها من بورصة لندن في مارس 2022، نمت بسرعة وتوسعت في الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى والجنوبية، من خلال عمليات الاستحواذ التحويلية، وكونه جزءاً من هذه الصفقة، سينضم نيكولا فيراريس، مدير عام في انفستكورب، إلى مجلس إدارة «نيوغيت».

وقال يوسف اليوسف، رئيس إدارة الثروات الخاصة في انفستكورب: «تتماشى نيوغيت مع نهجنا الاستثماري، من حيث دعم فرق إدارة قوية وملتزمة تدير شركات متميزة في قطاعات متنامية، وسوف نستخدم مواردنا لدعم التوسع الجغرافي لشركة نيوغيت، والنمو من خلال عمليات الاستحواذ والمشاريع الجديدة، ونحن متحمسون لدعم الشركة في المرحلة التالية من رحلة نموها، ونتطلع إلى العمل مع الرئيس التنفيذي لشركة نيوغيت فيورنتسي تاليبوي وفريقه، للاستفادة من العديد من الفرص المثيرة، التي تنتظرنا».

أما فيورنتسي تاليبوي، الذي سيبقى رئيساً تنفيذياً لـ«نيوغيت» فقال: «يسعدنا أن نتشارك مع انفستكورب في الفصل التالي من النمو نظراً لخبرتها الكبيرة، وسجلها الحافل في مساعدة شركات الخدمات على النمو والتوسع على المستوى العالمي، وسيؤدي استثمار انفستكورب إلى تسريع تحولنا وتعزيز استراتيجيتنا التنموية لتحقيق الريادة العالمية في تواصل الشركات والشؤون العامة».

وتتمتع انفستكورب بسجل حافل في الاستثمار ودعم شركات الخدمات المهنية، التي يكون الأشخاص محورها، وشركات التواصل، مع استثمارات بارزة تشمل الاستشاريين الإداريين «أليكس بارتنرز» AlixPartners، ومستشار التواصل الإستراتيجي «آي سي آر» ICR، والشركة الرائدة في إدارة القوى العاملة «برو أنليميتد» PRO Unlimited (الآن Magnit)، وشركة الاستشارات التكنولوجية «ريزالتنت» Resultant، وشركة المواهب والترفيه «يونايتد تالنت آيجنسي» United Talent Agency، وشركة الاستشارات التجارية «كروس كانتري» CrossCountry.

واستثمرت انفستكورب منذ عام 2012 أكثر من 1.8 مليار يورو بشركات في جميع أنحاء أوروبا، ويأتي الاستثمار في «نيوغيت» عقب استثمارات سابقة ناجحة في شركات أخرى مقرها إيطاليا، مثل «غوتشي» Gucci و«ريفا» Riva و«داينيزي» Dainese. وتشمل محفظة انفستكورب الحالية من الشركات التي تتخذ من إيطاليا مقراً، «كلاودكير» CloudCare و«فيفاتيكت» Vivaticket و«كورنلياني» Corneliani و HWG / Sababa Security، ومن المتوقع إبرام الصفقة نهائياً بين الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.

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