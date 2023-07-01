مصر تنفذ مشروعات تكرير وبتروكيماويات جديدة بـ 9 مليارات دولار

المصدر: وام

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم أنها تعمل على تنفيذ مشروعات تكرير وبتروكيماويات جديدة بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار أمريكي.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه يتم الإسراع حاليا في تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليارات دولار أبرزها مشروع توسعة مصفاة تكرير “ميدور” بالإسكندرية الذي تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وبدء تشغيلهما تجريبيا إضافة إلى مجمع إنتاج السولار بشركة “أنوبك” بأسيوط.

وأوضح البيان أن المشروعات تضم أيضا توسعة شركة “السويس” لتصنيع البترول المتمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار ومشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس ومشروع التقطير الجوي بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.

وأشار إلى أنه يتم أيضا الإسراع بتنفيذ مشروعات بتروكيماويات جديدة باستثمارات تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار في إطار تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية ومنها مشروع إنشاء الألواح الخشبية المتوسطة الكثافة في “إدكو” بمحافظة البحيرة إضافة إلى مجمعي إنتاج الصودا آش "كربونات الصوديوم" والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروعي مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي بدمياط.

ولفت البيان إلى نجاح الوزارة في تشغيل 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافي التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار ضمن الاستراتيجية التي تم إطلاقها عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتأمين هذه المنتجات الحيوية محليا وتقليل الاستيراد.

وأكد أن هذه الاستراتيجية أدت إلى تضاعف الإنتاج المحلي من المواد البتروكيماوية إلى ما يزيد على 4.3 ملايين طن سنويا نهاية العام المالي 2021/2022 مقارنة بنحو 2.1 مليون طن في عام 2015/2016 وذلك عقب التوسعات والمجمع الجديد اللذين تم إضافتهما عامي 2016 و2017 باستثمارات إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار.

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