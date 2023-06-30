مساعدة حاكم مصرف لبنان تمثل أمام القضاء الفرنسي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستمع قاضية فرنسية، اليوم، لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة، ماريان الحويك، في إطار تحقيقات حول أصول الحاكم في أوروبا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف، مشيرةً إلى إمكانية توجيه اتهامات إلى الحويك.

وتحقق دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، في ثروة رياض سلامة، ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ويشتبه القضاء الفرنسي بأن الحويك قامت بدور بارز في الأمر.

ووصلت الحويك (43 عاماً)، صباح اليوم، إلى المحكمة في باريس، بعدما استدعتها القاضية المسؤولة عن التحقيقات.

ومن المفترض أن تستمع القاضية طوال النهار إلى الحويك حول الدور الذي قامت به في عملية انتقال الأموال بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.

وفي نهاية مارس، وجّه القضاء الفرنسي الاتّهام رسمياً إلى الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد الخاص في لبنان مروان خير الدين في إطار التحقيق نفسه.

كذلك وجَّه، في يونيو 2022، اتهامات إلى الأوكرانية آنا ك. المقربة من سلامة.

وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.

وينفي سلامة (72 عاماً)، الذي تنتهي ولايته نهاية يوليو، الاتّهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية لتشويه صورته.

وتغيّب سلامة في 16 مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه.

وبعدما تسلم القضاء اللبناني شارة حمراء من الانتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرر منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز