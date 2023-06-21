«إنفيكتوس للاستثمار»: مليون طن متري صادرات سلع زراعية إلى مصر 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «إنفيكتوس للاستثمار»، أمس، نجاحها في إتمام أكثر من مليون طن متري من صادرات السلع الزراعية إلى مصر حتى الآن هذا العام. كما تشهد الشركة تسجيل نمو ملحوظ في أعمالها التجارية الخاصة بتصدير السلع ضمن قارة أفريقيا، لا سيما إلى مصر؛ باعتبارها واحدة من الأسواق الرئيسة لنمو أعمال الشركة.

وتدير شركة «إنفيكتوس للاستثمار» عملياتها في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتعمل في مجال توفير الحبوب والمنتجات الغذائية الأساسية والسلع الأخرى، مع التركيز بشكل خاص على مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وسجلت الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي إجمالي إيرادات بلغت 2.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي. وشكلت الأسواق الأفريقية منطقة نمو رئيسة لأعمال الشركة في الربع الأول من عام 2023، حيث نمت إيرادات الشركة الناتجة عن عملياتها في قارة أفريقيا بنسبة 59%.

وقال أمير داوود عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيكتوس للاستثمار: تشكل مصر باقتصادها المتنامي وموقعها الاستراتيجي سوقاً مثالية ومزدهرة لقطاع السلع الزراعية. ونواصل التركيز على تعزيز استثماراتنا، وتتمثل أهدافنا في العمل على إحراز تقدم كبير على صعيد تنويع محفظة أعمالنا والأسواق التي ننشط فيها.

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