حقيقة وجود عجز بالمنتجات الغذائية في مصر

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، مشيراً إلى أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة توافر كل السلع والمنتجات الغذائية بصورة طبيعية في جميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، منوهةً بشن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافر السلع، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.

وفي سياق متصل، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه يتم إطلاق حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على كافة المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من توافر السلع ومنع أي محاولات لاحتكارها، أو التلاعب في أسعارها، مع العمل على التأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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