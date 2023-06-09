مصر تكشف حقيقة تعثرها بسداد مدفوعات واردات القمح

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة تعثر الحكومة المصرية في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، وفقاً لتقرير صادر عن إحدى المؤسسات الدولية.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة ولا تمت إلى الواقع بصلة، مشددةً على التزام مصر بسداد كل التزاماتها المالية لمورّدي الأقماح خلال المدة المتفق عليها في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مؤكدةً ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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